Как 2-3, так и 20 лет. Демограф дала неоднозначный прогноз роста благосостояния украинцев
Предсказать точно, сколько лет понадобится Украине, чтобы вернуться к тому уровню благосостояния, который был до войны, достаточно сложно. Это может занять как 2-3 года, так и 20 лет - все будет зависеть от нескольких факторов, причем не только финансовых.
Такое мнение в интервью РБК-Украина высказала доктор экономических наук, заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько.
"В августе-сентябре налоговая отчиталась, что было какое-то рекордное количество ФЛП. Поэтому будет зависеть, насколько будет активно население, насколько люди будут возвращаться, включаться. Потому это может быть и 2-3 года, а может быть и 20", - рассказала она, отметив, что "это совершенно непредсказуемо".
Для большего понимания демограф привела следующий пример: в 2019 году у нас были очень хорошие показатели, "и в 2020-м все резко обвалилось, уровень бедности вырос и мы думали, что это надолго".
"Но в 2021-м уровень бедности стал ниже уровня бедности 2019 года", - уточнила она.
Факторы, которые могут повлиять
Как уточнила Черенько, все будет зависеть не только от финансовых факторов.
"В 2023 году экономика так удержалась не только благодаря тому, что нам помогали с бюджетными расходами, но и потому, что активно начал восстанавливаться украинский бизнес", - констатировала она.
Также, по ее словам, это зависит от вступления в ЕС, потому что политика содействия новым странам-членам, предусматривающая выделение целевых средств, ускоряет развитие.
Численность населения в Украине
В течение следующих 10 лет население Украины может составить около 30 млн человек. Это количество позволит стране нормально функционировать и развиваться. Но это может быть достигнуто только при определенных условиях.
При этом в Украине к 2050 году количество женщин пенсионного возраста будет превышать количество трудящихся. Кроме того, количество детей и молодежи значительно снизится по сравнению с показателями 2020 года.
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