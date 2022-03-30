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JYSK повністю виходить з ринку Росії

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Копенгаген, Середа 30 березня 2022 15:25
JYSK повністю виходить з ринку Росії Фото: JYSK повністю виходить з ринку Росії (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Датський меблевий рітейлер JYSK повністю покидає російський ринок. До цього всі магазини компанії з 3 березня були закриті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Після чотирьох тижнів тимчасового закриття магазинів JYSK в Росії стало зрозуміло, що JYSK закриється назавжди і повністю покине Росію", - йдеться у повідомленні.

Генеральний директор Яна Бега заявив, що у команії в Росії був відмінний старт, однак у нинішній ситуації "керівництво та наші власники не бачать альтернативи закриттю нашої діяльності в РФ".

Вказано, що починаючи з 31 березня, магазини JYSK в Росії тимчасово відкриються, щоб здійснити розпродаж. Після того, як товари будуть розпродані, магазини будуть закриються назавжди.

"Співробітники JYSK отримають заробітну плату відповідно до місцевих правил у рамках закриття", - додають в повідомленні.

Зазначимо, що до цього меблевий гігант IKEA заявив про припинення роботи на території РФ. Рішення було прийнято через повномасштабне вторгнення окупанта на територію України.

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