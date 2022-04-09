ru ua
Сб, 09 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

JYSK закриває магазини в Білорусі

Новость на русском →
Мінськ, Субота 09 квітня 2022 15:05
JYSK закриває магазини в Білорусі Фото: JYSK йде з Білорусі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Данська мережа магазинів меблів і товарів для дому JYSK йде з ринку Білорусі. Компанія призупиняє роботу торгових точок і сайту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанія.

Магазини JYSK в Білорусі закриваються з 18 квітня. Онлайн-сервіс поки працює, але замовлення вже не приймає.

"Зараз на сайті ви можете переглянути товари, але оформлення замовлень на даний момент недоступне. Інформуємо, що з технічних причин залишки на сайті відображені некоректно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що наприкінці березня меблевий рітейлер JYSK покинув російський ринок.

Також з Росії пішла популярна меблева компанія IKEA.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Санкції
NEWS
45-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
45-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну