Компанія Johnson & Johnson розробляє декілька COVID-вакцин наступного покоління проти нових варіантів коронавірусу. Вони можуть знадобитися для розв'язарешениення проблеми мутації вірусу.

Про це заявив 18 березня на вебінарі Економічного клубу Нью-Йорка головний виконавчий директор Johnson & Johnson Алекс Горський, передає Reuters.