ВООЗ дозволила екстрене застосування вакцини Johnson & Johnson

Про це йдеться на сайті ВООЗ .

Організація зареєструвала вакцину після схвалення європейським регулятором EMA.

"Кожен новий, безпечний і ефективний інструмент проти COVID-19 - це ще один крок до перемоги над пандемією", - сказав глава ВООЗ Тедрос Аданом Габреісус.

Схвалення ВООЗ дозволяє розпочати поширення вакцини Johnson & Johnson в рамках глобального механізму COVAX.

"Я настійливо закликаю уряди та компанії виконувати свої зобов'язання і використовувати всі наявні в їхньому розпорядженні рішення для нарощування виробництва, щоб ці інструменти стали воістину глобальними суспільними благами, доступними для всіх, а також спільним рішенням глобальної кризи", - заявив глава ВООЗ.

Препарат Janssen - перша зареєстрована ВООЗ вакцина, яка потребує введення однієї дози, а не двох. Ефективність цієї вакцини, за останніми даними, становить 80%. До цього схвалення ВООЗ отримали вакцини Pfizer та AstraZeneca.