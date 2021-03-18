Johnson & Johnson разрабатывает несколько COVID-вакцин следующего поколения
Компания Johnson & Johnson разрабатывает несколько COVID-вакцин следующего поколения против новых вариантов коронавируса. Они могут понадобиться для решения проблемы мутации вируса.
Об этом заявил 18 марта на вебинаре Экономического клуба Нью-Йорка главный исполнительный директор Johnson & Johnson Алекс Горский, передает Reuters.
Производитель лекарств, который в прошлом месяце получил в США разрешение на использование своей однодозовой вакцины, ранее заявлял, что разрабатывает вакцину второго поколения, которая будет нацелена на южноафриканский вариант COVID-19.
J&J также работает над двухдозовой версией вакцины.
"Мы можем оказаться в ситуации, когда может понадобиться усилитель для сохранения долговечности (защиты от вируса). Или, возможно, понадобится следующая производная текущей вакцины для устранения этих вариантов (мутированных версий коронавируса - ред.) по мере их развития", - сказал Горский.
Напомним, ранее сообщалось, что вакцина Johnson & Johnson показала эффективность 81% относительно южноафриканского штамма. Также она на 87% эффективна против бразильского штамма.
Кроме того, ВОЗ позволила применения вакцины от коронавируса Janssen компании Johnson & Johnson и внесла вакцину в экстренный список медпрепаратов.
Недавно вакцина компании Johnson & Johnson была одобрена в Европейском союзе.
Всемирная организация здравоохранения заявила о высокой эффективности вакцины Johnson&Johnson против новых штаммов коронавируса. Поэтому ее рекомендуют использовать в странах, где циркулируют мутации COVID-19.