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Johnson & Johnson разрабатывает несколько COVID-вакцин следующего поколения

Новина українською → США, Четверг 18 марта 2021 21:19
Johnson & Johnson разрабатывает несколько COVID-вакцин следующего поколения Иллюстративное фото: вакцина Johnson & Johnson (Reuters Dado Ruvic)
Автор: Андрей Василюк

Компания Johnson & Johnson разрабатывает несколько COVID-вакцин следующего поколения против новых вариантов коронавируса. Они могут понадобиться для решения проблемы мутации вируса.

Об этом заявил 18 марта на вебинаре Экономического клуба Нью-Йорка главный исполнительный директор Johnson & Johnson Алекс Горский, передает Reuters.

Производитель лекарств, который в прошлом месяце получил в США разрешение на использование своей однодозовой вакцины, ранее заявлял, что разрабатывает вакцину второго поколения, которая будет нацелена на южноафриканский вариант COVID-19.

J&J также работает над двухдозовой версией вакцины.

"Мы можем оказаться в ситуации, когда может понадобиться усилитель для сохранения долговечности (защиты от вируса). Или, возможно, понадобится следующая производная текущей вакцины для устранения этих вариантов (мутированных версий коронавируса - ред.) по мере их развития", - сказал Горский.

Напомним, ранее сообщалось, что вакцина Johnson & Johnson показала эффективность 81% относительно южноафриканского штамма. Также она на 87% эффективна против бразильского штамма.

Кроме того, ВОЗ позволила применения вакцины от коронавируса Janssen компании Johnson & Johnson и внесла вакцину в экстренный список медпрепаратов.

Недавно вакцина компании Johnson & Johnson была одобрена в Европейском союзе.

Всемирная организация здравоохранения заявила о высокой эффективности вакцины Johnson&Johnson против новых штаммов коронавируса. Поэтому ее рекомендуют использовать в странах, где циркулируют мутации COVID-19.

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