ЄС схвалив четверту вакцину від COVID. Це Johnson & Johnson

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило четверту за рахунком вакцину від COVID . Це препарат американської компанії Johnson & Johnson.

Повідомляється, що вакцина J&J, розроблена фармацевтичною компанією Janssen, яка базується в Бельгії, відрізняється від інших схвалених вакцин. Зокрема, тим, що для повного курсу вакцинації треба лише одна доза.

Євросоюз вже замовив 400 мільйонів доз вакцини Johnson & Johnson. Раніше блок схвалив застосування німецько-американської вакцини BioNTech-Pfizer, британсько-шведської AstraZeneca і американської Moderna.