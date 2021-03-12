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Ефективність вакцини Johnson & Johnson проти видів коронавірусу перевищує 80%

Новость на русском → Рим, П'ятниця 12 березня 2021 16:13
Ефективність вакцини Johnson & Johnson проти видів коронавірусу перевищує 80%
Автор: Андрій Козловський

Вакцина від коронавірусу компанії Johnson & Johnson показала ефективність 81% відносно південноафриканського штаму. Також вона на 87% ефективна проти бразильського штаму.

Про це повідомляє Corriere Della Sera.

"Загальна ефективність проти розвитку гострих форм захворювання, викликаного південноафриканським варіантом, виявлена на рівні 81%, проти бразильської варіації 87%", - сказав глава підрозділу інфекційних захворювань і вакцин Janssen Йохан Ван Хоф.

Він також додав, що основі на цих даних, вакцина ефективна в запобіганні навіть важких форм захворювань, що викликаються цими штамами.

Нагадаємо, Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) рекомендувало видати тимчасове реєстраційне посвідчення для вакцини від коронавірусу компанії Janssen - підрозділу американської Johnson & Johnson. Єврокомісія вже також схвалила її застосування на території ЄС.

Крім того, президент США Джо Байден доручив Міністерству охорони здоров'я закупити ще 100 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва Johnson & Johnson.

Також РБК-Україна писало, що вакцина від коронавірусу Novavax показала ефективність 96,4% проти вихідного варіанту коронавірусу.

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