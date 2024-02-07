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ЕС передал Украине систему для разминирования MV-10

Среда 07 февраля 2024 10:43
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ЕС передал Украине систему для разминирования MV-10 Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз передал Украине систему разминирования DOK-ING MV-10. Ее получила Государственная служба специального транспорта Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕС.

"Это последняя поставка в рамках пакета поддержки ЕС в размере 25 млн евро для гуманитарного разминирования в Украине, объявленного на саммите ЕС-Украина в феврале 2023 года", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что пакет предназначен для удовлетворения неотложных потребностей украинских государственных операторов по разминированию, начиная от базового оборудования для команд разминирования и заканчивая пиротехническими транспортными средствами и роботизированными системами разминирования.

Система разминирования MV-10 обезвреживает противопехотные и противотанковые мины, а также другие неразорвавшиеся боеприпасы и подходит для обработки больших территорий.

Благодаря дистанционному управлению она особенно безопасна в эксплуатации. Он может разминировать до 4000 кв. м в час, в том числе на крутых склонах. Поддержка ЕС в области разминирования также включает в себя специальный курс обучения для украинских операторов, которые будут работать на системе MV-10.

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

При этом Литва возглавила коалицию по разминированию Украины. Уже прошла первая встреча партнеров

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