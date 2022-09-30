В Изюме обнаружили склад оккупантов с боеприпасами и пропагандистскими листовками

Склад находился на территории Изюмского лесхоза. Во время оккупации там базировалась 1-я танковая дивизия российской армии. Листовки завезли с территории РФ, макулатуру распространяли с помощью авиации.

Российские войска, убегая, бросили арсенал боеприпасов, в том числе снаряды для систем реактивного залпового огня. Их передали украинским защитникам.

Отмечается, что 1 танковая дивизия РФ участвовала в оккупации Тростянца Сумской области. Это подтверждают и документы военных РФ, найденные работниками ГБР ранее.

"Впрочем, как и в Тростянце, так и в Изюме оккупанты не смогли закрепиться на позициях, убежали и оставили технику и боекомплекты", - говорится в сообщении.

Фото: в Изюме обнаружили покинутый склад оккупантов (dbr.gov.ua)