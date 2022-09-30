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В Ізюмі виявили склад окупантів з боєприпасами та пропагандистськими листівками

Фото: в Ізюмі ДБР виявило покинутий склад окупантів (dbr.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці виявили у звільненому Ізюмі Харківської області склад окупантів. У ньому знайшли боєприпаси та пропагандистські листівки для так званого "референдуму".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Склад був розташований на території Ізюмського лісгоспу. Під час окупації там базувалася 1 танкова дивізія російської армії. Листівки завезли з території РФ, макулатуру розповсюджували за допомогою авіації.

Російські війська, втікаючи, залишили арсенал боєприпасів, зокрема, снаряди для систем реактивного залпового вогню. Їх передали українським захисникам.

Зазначається, що 1 танкова дивізія РФ брала участь в окупації Тростянця Сумської області. Це підтверджують і документи військових РФ, які працівники ДБР знайшли раніше.

"Втім, як і у Тростянці, так і в Ізюмі окупанти не змогли закріпитися на позиціях, повтікали та залишили техніку та боєкомплекти", - йдеться у повідомленні.

Фото: в Ізюмі виявили покинутий склад окупантів (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, 11 вересня ЗСУ підняли український прапор над міськрадою Ізюма.

За попередніми даними, у місті під час окупації загинули понад тисячу людей.

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