В Ізюмі виявили склад окупантів з боєприпасами та пропагандистськими листівками

Правоохоронці виявили у звільненому Ізюмі Харківської області склад окупантів. У ньому знайшли боєприпаси та пропагандистські листівки для так званого "референдуму".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Склад був розташований на території Ізюмського лісгоспу. Під час окупації там базувалася 1 танкова дивізія російської армії. Листівки завезли з території РФ, макулатуру розповсюджували за допомогою авіації.
Російські війська, втікаючи, залишили арсенал боєприпасів, зокрема, снаряди для систем реактивного залпового вогню. Їх передали українським захисникам.
Зазначається, що 1 танкова дивізія РФ брала участь в окупації Тростянця Сумської області. Це підтверджують і документи військових РФ, які працівники ДБР знайшли раніше.
"Втім, як і у Тростянці, так і в Ізюмі окупанти не змогли закріпитися на позиціях, повтікали та залишили техніку та боєкомплекти", - йдеться у повідомленні.
Фото: в Ізюмі виявили покинутий склад окупантів (dbr.gov.ua)
Нагадаємо, 11 вересня ЗСУ підняли український прапор над міськрадою Ізюма.
За попередніми даними, у місті під час окупації загинули понад тисячу людей.
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