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Военные показали, как выглядит разрушенный российской армией Изюм (видео)

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Изюм, Воскресенье 25 сентября 2022 12:20
Военные показали, как выглядит разрушенный российской армией Изюм (видео) Фото: десантники показали, как выглядит Изюм после деоккупации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска во время оккупации Харьковской области разрушили Изюм и окрестные села. Украинские защитники показали, как выглядит город после освобождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

Десантники показали кадры, снятые с дронов. На видео зафиксированы последствия российской оккупации Изюма и ближайших населенных пунктов.

"Российские оккупанты убивали и пытали украинцев, уничтожили их дома. В одном из домов российская авиабомба убила пять десятков человек. И это, к сожалению, лишь маленькая часть жертв среди гражданских в Изюме и окрестных селах", - говорится в сообщении.

Десантники отметили, что одними из первых вошли в город во время контрнаступления ВСУ.

Напомним, что после деоккупации Изюма в лесу близи города нашли массовое захоронение, откуда изъяли уже 447 тел погибших.

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