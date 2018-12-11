Трамп побоюється імпічменту після виборів до Конгресу, - CNN

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Близькі до Трампу джерела стверджують, що президент США побоюється імпічменту

Президент США Дональд Трамп на сьогоднішній день реально розглядає ймовірність оголошення йому імпічменту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

Як повідомило CNN близьке до Трампа джерело, американський президент розглядає можливість імпічменту після того, як за результатами виборів контроль над Палатою представників Конгресу перейшов до демократів. У той же час підкреслюється, що Трамп не впевнений, що це станеться.

За словами іншого джерела, єдиним приводом до імпічменту можуть стати президента в порушеннях фінансування виборчої кампанії.

Нагадаємо, раніше в Демократичній партії США заявили про можливість імпічменту Трампа. Зокрема, демократ Джеррольд Недлер зазначив, що до оголошення імпічменту можуть привести докази виплат колишнім коханкам за нерозголошення інформації.

До цього Трамп заявив, що спецпрокурору Роберту Мюллеру не вдалося знайти доказів, що він змовився з Російською Федерацією під час виборчої кампанії 2016 року.