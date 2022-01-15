Виверження вулкана в Тихому океані викликало цунамі. Хвиля вже накрила Тонга

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Повідомляється, що хвиля вже накрила острівну державу Тонга, в соцмережах публікують відео, як вода затопила церкву і кілька будинків. Очевидці також повідомляють про дощ з попелу в столиці Нукуалофа, яка знаходиться в 65 кілометрах від вулкана.

Tsunami videos out of Tonga this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe — Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022

Stay safe everyone pic.twitter.com/OhrrxJmXAW — Dr Faka’iloatonga Taumoefolau (@sakakimoana) January 15, 2022

Місцевих жителів закликали евакуюватися на височини. Оголошення про загрозу цунамі були поширені владою декількох країн в південно-тихоокеанському регіоні, включаючи Тонга, Фіджі, Австралію і Нову Зеландію.

Останнє з серії вивержень вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай викликало стовпи газу, диму і попелу висотою до 20 кілометрів. Виверження було настільки потужним, що гуркіт грому чули навіть на Фіджі - більш ніж в 800 кілометрах від самого вулкана.