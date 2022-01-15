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Виверження вулкана в Тихому океані викликало цунамі. Хвиля вже накрила Тонга

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Субота 15 січня 2022 15:16
Виверження вулкана в Тихому океані викликало цунамі. Хвиля вже накрила Тонга Фото: виверження вулкана в Тихому океані (twitter.com/Sanya_Ruggiero)
Автор: Сергей Новиков

У Тихому океані сталося потужне виверження підводного вулкана. В результаті утворилося цунамі, яке загрожує Тонга, Фіджі, Австралії та Новій Зеландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що хвиля вже накрила острівну державу Тонга, в соцмережах публікують відео, як вода затопила церкву і кілька будинків. Очевидці також повідомляють про дощ з попелу в столиці Нукуалофа, яка знаходиться в 65 кілометрах від вулкана.

Місцевих жителів закликали евакуюватися на височини. Оголошення про загрозу цунамі були поширені владою декількох країн в південно-тихоокеанському регіоні, включаючи Тонга, Фіджі, Австралію і Нову Зеландію.

Останнє з серії вивержень вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай викликало стовпи газу, диму і попелу висотою до 20 кілометрів. Виверження було настільки потужним, що гуркіт грому чули навіть на Фіджі - більш ніж в 800 кілометрах від самого вулкана.

Нагадаємо, на початку року прокинувся один з найбільш активних вулканів світу на сході Демократичної республіки Конго, він почав вивергати хмари диму і вулканічний попіл. Попереднє виверження забрало життя понад 30 осіб.

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