Виверження вулкану в Гватемалі: кількість жертв перевищила 120 осіб

Майже 300 осіб вважаються зниклими безвісті

Внаслідок виверження вулкану Фуерго загинуло щонайменше 120 осіб, та майже 300 вважаються зниклими безвісті. Про це передає Noticias24.

Національна службі щодо зниження наслідків стихійних лих повідомила про загибель щонайменше 125 осіб, а також 297 осіб які вважаються зниклими безвісті.

Нагадаємо, що у Гватемалі знову сталося виверження вулкана. Національне агентство із стихійних лих почало евакуацію і заявило, що з вулкана тече гарячий газ і розплавлена скельна порода, яка свого часу справила найбільше виверження за останні 40 років.

Згодом повідомлялось, що після виверження вулкана в Гватемалі близько 200 людей зникли безвісти. По мірі продовження пошуково-рятувальних робіт кількість загиблих може зростати. Стихія торкнулася понад 1,7 млн осіб.