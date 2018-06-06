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У Гватемалі знову сталося виверження вулкана, є жертви

НовиниНадзвичайні події    06.06.2018 - 04:59
Фото: виверження вулкана в Гватемалі (twitter.com/swittttttttr444)
Фото: виверження вулкана в Гватемалі (twitter.com/swittttttttr444)

Влада розпочала другу хвилю евакуації

У Гватемалі сталося нове виверження вулкана Фуего, кількість загиблих зросла до 72 осіб. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, з вулкана випливає гарячий газ і розплавлена скельна порода.

"Національне агентство із стихійних лих почало евакуацію і заявило, що з вулкана тече гарячий газ і розплавлена скельна порода, яка свого часу справила найбільше виверження за останні 40 років", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Фуего є одним з декількох діючих вулканів серед 34 в Центральній Америці. Він знаходиться поблизу міста Антигуа, об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яке пережило кілька великих вивержень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в понеділок, 4 червня, жертвою вулкана стала ще 31 людина. За словами рятувальників, у деяких будинках загинули цілі сім'ї.

Виверження вулкана в Гватемалі: загинули 25 людей
Теги публікації: вулкан, Гватемала, извержение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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