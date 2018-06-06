У Гватемалі знову сталося виверження вулкана, є жертви

Влада розпочала другу хвилю евакуації

У Гватемалі сталося нове виверження вулкана Фуего, кількість загиблих зросла до 72 осіб. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, з вулкана випливає гарячий газ і розплавлена скельна порода.

"Національне агентство із стихійних лих почало евакуацію і заявило, що з вулкана тече гарячий газ і розплавлена скельна порода, яка свого часу справила найбільше виверження за останні 40 років", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Фуего є одним з декількох діючих вулканів серед 34 в Центральній Америці. Він знаходиться поблизу міста Антигуа, об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яке пережило кілька великих вивержень.

Hundreds of oceanfront homes have been destroyed overnight by lava flow from Hawaii's Kilauea volcano, officials report https://t.co/X16omNgfRg pic.twitter.com/BBIrzTaAEJ — AFP news agency (@AFP) June 6, 2018

Guatemala volcano explodes again, evacuations ordered https://t.co/KtHOjyk02H — Reuters Top News (@Reuters) June 5, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в понеділок, 4 червня, жертвою вулкана стала ще 31 людина. За словами рятувальників, у деяких будинках загинули цілі сім'ї.