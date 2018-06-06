Після виверження вулкана в Гватемалі близько 200 людей зникли безвісти

Кількість загиблих внаслідок виверження вулкана в Гватемалі зросла до 75 осіб

У Гватемалі внаслідок виверження вулкана Фуего число зниклих без вести склало майже 200 осіб. Про це повідомили в національній службі щодо зниження наслідків стихійних лих Гватемали, передає CNN.

Повідомляється, що в даний момент складені списки зниклих безвісти, в які входять 192 людини. Влада Гватемали довідалась їх імена, вік, місце проживання. Достовірно відомо, що з 75 виявлених тіл упізнані останки 23 осіб.

Також повідомляється, що зараз відомо про 75 загиблих. В тому числі рятувальники виявили двох дівчаток у віці 3 і 6 років.

Наголошується, що по мірі продовження пошуково-рятувальних робіт кількість загиблих може зростати. Стихія торкнулася понад 1,7 млн осіб. По всій країні оголошено триденну жалобу за загиблими.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Гватемалі стався новий виверження вулкана Фуего, кількість загиблих зросла до 72 осіб.