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Виверження вулкана в ДР Конго: українських миротворців задіяли в евакуації

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П'ятниця 28 травня 2021 15:56
Виверження вулкана в ДР Конго: українських миротворців задіяли в евакуації Фото: українські миротворці евакуюють жителів ДР Конго (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Українських миротворців задіяли в евакуації населення через виверження вулкана в Демократичній республіці Конго. Тільки за вчора в безпечне місце доставили близько 200 осіб.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони.

Повідомляється, що у зв'язку з надзвичайною ситуацією через виверження вулкана в місті Гома, сейсмічну активність і наявність вулканічного пилу екіпажі вертольотів 18 окремого вертолітного загону залучені до евакуації населення і персоналу місії ООН.

"Тільки за 27 травня 2021 року в безпечні райони було перевезено близько 200 осіб", - йдеться в повідомленні.

Крім того, українські миротворці залучені до охорони базового табору і знаходяться в постійній готовності до перекидання в безпечні райони. На сьогодні український вертолітний загін залишається єдиним, який виконує польоти в умовах надзвичайних ситуацій у цій країні.

Фото: українські миротворці евакуюють жителів ДР Конго (mil.gov.ua)

Нагадаємо, на сьогодні відомо про понад 30 загиблих в результаті виверження вулкана Ньірагонго в Демократичній республіці Конго.

До цього повідомлялося, що українських миротворців евакуювали через виверження вулкана.

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