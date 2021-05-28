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Извержение вулкана в ДР Конго: украинских миротворцев задействовали в эвакуации

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Пятница 28 мая 2021 15:56
Извержение вулкана в ДР Конго: украинских миротворцев задействовали в эвакуации Фото: украинские миротворцы эвакуируют жителей ДР Конго (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Украинских миротворцев задействовали в эвакуации населения из-за извержения вулкана в Демократической республике Конго. Только за вчера в безопасное место доставили около 200 человек.

Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Сообщается, что в связи с чрезвычайной ситуацией из-за извержения вулкана в городе Гома, сейсмической активности и наличия вулканической пыли экипажи вертолетов 18 отдельного вертолетного отряда привлечены к эвакуации населения и персонала миссии ООН.

"Только за 27 мая 2021 в безопасные районы было перевезено около 200 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинские миротворцы привлечены к охране базового лагеря и находятся в постоянной готовности к переброске в безопасные районы. На сегодня украинский вертолетный отряд остается единственным, который выполняет полеты в условиях чрезвычайных ситуаций в этой стране.

Фото: украинские миротворцы эвакуируют жителей ДР Конго (mil.gov.ua)

Напомним, на сегодня известно о более 30 погибших в результате извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго.

До этого сообщалось, что украинских миротворцев эвакуировали из-за извержения вулкана.

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