Израилю есть чему поучиться у Украины, и наоборот: посол рассказал об обмене военным опытом

16:00 25.03.2026 Ср
2 мин
Украина повторяет путь Израиля в войне
aimg Ірина Глухова aimg Милан Лелич
Фото: посол Израиля в Украине Михаэль Бродский (Виталий Носач / РБК-Украина)

Сегодня Израиль и Украина - это две страны, у которых самый большой боевой опыт. Израилю есть чему поучиться у Украины, и Украине по-прежнему есть чему поучиться у Израиля.

Об этом посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил в интервью РБК-Украина.

Читайте также: Посол Израиля рассказал, о чем Зеленский и Нетаньяху поговорят в ближайшее время

По его словам, Украина за четыре года войны прошла огромный путь в развитии военных технологий и смогла найти креативные и относительно недорогие решения, которые еще долго будут востребованы в мире.

Бродский отметил, что в определенном смысле Украина повторяет путь Израиля.

"Израиль создал собственную ценность, прежде всего благодаря тем технологиям, которые нам удалось развить. И, наверное, прежде всего из-за военной ситуации, ведь эти технологии развивались в армии и для военных целей. Украина идет абсолютно тем же путем", - сказал он.

Отвечая на вопрос, есть ли израильской армии чему поучиться у Украины, дипломат ответил утвердительно.

Посол Бродский - о военном опыте Израиля и Украины (источник: инфографика РБК-Украина)

"Я думаю, что и Израилю есть чему поучиться у Украины, и Украине, как и раньше, есть чему поучиться у Израиля. Сегодня Израиль и Украина - это две страны, у которых самый большой боевой опыт. Опыт ведения разного вида войны - как классической, что больше касается Украины, так и гибридной войны и использования технологий на поле боя", - подчеркнул он.

По его словам, обе страны имеют колоссальный, но разный и взаимодополняющий опыт, что создает большое пространство для сотрудничества.

Бродский также подтвердил, что между странами уже существует коммуникация по обмену практическим опытом, однако деталей решил не раскрывать.

В этом же интервью Михаэль Бродский рассказал, о чем в ближайшее время планируют говорить президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Также дипломат ответил, может ли Украина рассчитывать на новую военную помощь от Израиля.

Кроме этого, он озвучил главные цели Израиля в войне против Ирана и не исключил возможности наземной операции, отметив, что израильские силы умеют действовать в тылу врага.

Полное интервью о войне, которая непосредственно затрагивает и Украину, читайте в материале РБК-Украина.

Больше по теме:
УкраинаИзраильБлижний востокВойна в Украине