ua en ru
Ср, 25 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Может ли Украина рассчитывать на новую военную помощь от Израиля: ответ посла

13:30 25.03.2026 Ср
2 мин
Посол Израиля рассказал о помощи Украине. Сдвинутся ли "красные линии"?
aimg Милан Лелич aimg Елена Чупровская
Может ли Украина рассчитывать на новую военную помощь от Израиля: ответ посла Фото: посол Израиля в Украине Михаэль Бродский (Getty Images)

Израиль продолжает помогать Украине, но в рамках ограничений, которые до сих пор остаются в силе. При этом между двумя странами продолжается активный диалог на разных уровнях, в частности в сфере безопасности.

Об этом рассказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью РБК-Украина.

Читайте также: Готов ли Израиль воевать против Ирана без США, если Трамп "заключит сделку": ответ посла

Что говорит посол

"Израиль оказывает существенную помощь Украине с первого дня войны, прежде всего это гуманитарная помощь, но не только", - отметил Бродский.

По его словам, эта поддержка касается и защиты гражданского населения. В то же время посол подчеркнул: все действия происходят в пределах определенных ограничений, и они никуда не исчезли.

О "красных линиях"

На вопрос журналиста, могут ли "красные линии" - то есть ограничения на передачу оружия - измениться, учитывая роль Украины в противодействии Ирану и помощь монархиям Залива, посол ответил так:

"Разбираться в тонкостях этих ограничений сейчас нет смысла, мы видим, как мир меняется и ничто не стоит на месте".

Может ли Украина рассчитывать на новую военную помощь от Израиля: ответ послаФото: посол Израиля в Украине Михаэль Бродский рассказал о диалоге между странами (инфографика РБК-Украина)

При этом Бродский добавил, что контакты между странами есть, и диалог - в частности между людьми, которые занимаются вопросами безопасности, - ведется очень активно.

Напомним, недавно Киевская область получила от Посольства Израиля и агентства МАШАВ более 100 систем резервного питания.

Оборудование предназначено для обеспечения бесперебойной работы больниц, школ, укрытий и пунктов связи в условиях нехватки электроэнергии.

Напомним, Израиль инициировал проведение переговоров между премьером Биньямином Нетаньяху и президентом Украины Владимиром Зеленским. Конкретное время для разговора до сих пор не согласовано - из-за плотного графика обоих лидеров.

Тема будущего разговора публично не раскрывается. Источник в Офисе президента Украины подтвердил, что именно израильская сторона пока не может определить удобное время, но отметил, что для Зеленского это не является проблемой.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Израиль Украина
Новости
