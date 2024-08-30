Израильские истребители нанесли удары по ракетным установкам "Хезболлы" в Ливане, - ЦАХАЛ

Израиль нанес авиаудар по пусковым ракетным установкам боевиков группировки "Хезболла" на территории Ливана. Операция прошла на фоне обстрела со стороны этой страны по северу Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как рассказали в пресс-службе военного командования, недавно израильские истребители атаковали несколько ракетных систем "Хезболлы" на юге Ливана. Данное вооружение было признано таким, что представляет угрозу для Израиля.

"В результате одного из успешных ударов по пусковым установкам было обнаружено несколько двигавшихся в сторону территории Израиля снарядов. Один снаряд попал из Ливана в район Мигдал Тефен и упал на открытой местности", - рассказали в ЦАХАЛ.

Также отмечается, что данных о пострадавших не поступало. В этом регионе на севере страны при обстреле звучали сирены.

"Остальные снаряды не попали на территорию Израиля", - добавили в израильском военном ведомстве.

Обстрелы со стороны Ливана и удары Израиля.

Напомним, между Израилем и Ливаном, где действует поддерживаемая Ираном исламистская группировка "Хезболла", обстрелы происходят не редко. Однако сейчас удары существенно участились и обострение происходит на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что группировка "Хезболла" взяла на себя ответственность за обстрел территории Израиля 3 августа. А перед этим, 27 июля, "Хезболла" нанесла удар по стадиону на Голанских высотах в Израиле, и в результате обстрела погибли более 10 детей, еще более 30 человек были ранены.

Израиль заявил, что атака "Хезболлы" не останется без ответа, и предупредил Ливан о войне, которая может быть "разрушительной".

Сообщалось, что по данным СМИ, Израиль готовился к многодневной атаке со стороны Ирана и "Хезболлы".

Также сообщалось, что 20 августа израильская армия ударила по складам ливанской группировки в долине Бека. А недавно войска Израиля ударили по объектам "Хезболлы" в районах Марун эль-Рас и Айта аш-Шаб на юге Ливана.

Позже, 25 августа, боевики "Хезболла" из Ливана обстреляли Израиль сотнями ракет и беспилотников. ЦАХАЛ ответил на атаку ударами по объектам "Хезболла" в Ливане.

Добавим, что в Соединенных Штатах Америки считают, что эта перестрелка грозит перерасти в региональную войну на Ближнем Востоке.