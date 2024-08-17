Армия Израиля нанесла удары по целям "Хезболлы" в Ливане, есть погибшие

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по позициям террористов в Ливане, есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и агентство Reuters.

Отмечается, что в пятницу, 16 августа, подозрительная воздушная цель пересекла территорию верхней Галилеи. Израильские военные задействовали перехватчик. Есть ли пострадавшие в результате обстрела, неизвестно.

Кроме того, был обнаружен снаряд, который пересек ливанскую территорию в направлении района Нетуа и упал на открытой местности. О пострадавших не сообщалось.

В ЦАХАЛ сообщили об ударах по военным объектам "Хезболлы" в районах Марун эль-Рас и Айта аш-Шаб на юге Ливана.

Тем временем Министерство здравоохранения Ливана сообщило об обстреле израильской армией юга Ливана.

"По меньшей мере шесть человек погибли и еще трое получили ранения в результате израильского удара по жилому дому в городе Набатия на юге Ливана", - говорится в сообщении.