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Армия Израиля нанесла удары по целям "Хезболлы" в Ливане, есть погибшие

Суббота 17 августа 2024 06:19
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Армия Израиля нанесла удары по целям "Хезболлы" в Ливане, есть погибшие Фото: израильская армия обстреляла позиции террористов "Хезболла" в Ливане (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по позициям террористов в Ливане, есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и агентство Reuters.

Отмечается, что в пятницу, 16 августа, подозрительная воздушная цель пересекла территорию верхней Галилеи. Израильские военные задействовали перехватчик. Есть ли пострадавшие в результате обстрела, неизвестно.

Кроме того, был обнаружен снаряд, который пересек ливанскую территорию в направлении района Нетуа и упал на открытой местности. О пострадавших не сообщалось.

В ЦАХАЛ сообщили об ударах по военным объектам "Хезболлы" в районах Марун эль-Рас и Айта аш-Шаб на юге Ливана.

Тем временем Министерство здравоохранения Ливана сообщило об обстреле израильской армией юга Ливана.

"По меньшей мере шесть человек погибли и еще трое получили ранения в результате израильского удара по жилому дому в городе Набатия на юге Ливана", - говорится в сообщении.

Ситуация на Ближнем Востоке

За последние недели в регионе сильно возросла напряженность после смертоносного ракетного удара террористов "Хезболлы" по Голанским высотам, в результате которого погибли дети, которые находились на футбольном поле.

В ответ, Армия обороны Израиля ликвидировала высокопоставленного командира в пригороде Бейрута.

С тех пор израильская армия и "Хезболла" почти ежедневно обменивается взаимными ракетными ударами. Террористы также пообещали отомстить Израилю за убийство в Тегеране политического лидера группировки ХАМАС Исмаила Гании.

Так, 12 августа ливанские боевики запустили десятки ракет в направлении Израиля. В ответ ЦАХАЛ атаковал военные объекты "Хезболлы" в районах Кфаркела, Марвахин и Мейс Эль-Джабаль.

14 августа, террористы "Хезболла" обстреляли 25 ракетами север Израиля. Они целились по военной базе.

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