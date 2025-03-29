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Израильские резервисты не хотят воевать в Секторе Газа: что заставило их отказаться

Иллюстративное фото: военные израильской армии (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Десятки резервистов Медицинского корпуса заявили об отказе возвращаться в Сектор Газа. Они убеждены, что война угрожает будущему Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Медицинские работники разных рангов, в том числе врачи, фельдшеры, психиатры и медсестры, подписали письмо с отказом служить по этическим и правовым соображениям и назвали продолжение конфликта "за пределами всякого разума".

Резервисты заявили, что война наносит ущерб "гражданскому населению с обеих сторон, социальной структуре Израиля и долгосрочному выживанию страны".

Они также считают "захват территорий и призыв к их заселению" в полосе нарушением международного права.

Армия Израиля все чаще сталкивается с ростом неявки резервистов на службу. Это происходит как из-за усталости от многих дежурств в резерве за последние 16 месяцев, так и из-за возмущения внешней и внутренней политикой ультраправого правительства.

Война между Израилем и ХАМАС

Со второй половины января между армией Израиля и палестинской группировкой ХАМАС продолжался режим прекращения огня и обмена заложниками.

Однако в середине марта активные боевые действия в анклаве возобновились, поскольку боевики начали затягивать обмен заложниками.

20 марта израильские военные демонтировали объекты ХАМАС в районе "Шабура" в городе Рафах.

В Минобороны Израиля не исключили расширения буферной зоны на границе с Сектором Газа в случае отказа террористов освободить заложников.

Кроме того, ЦАХАЛ может оккупировать Сектор Газа на несколько месяцев.

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ИзраильСектор Газа