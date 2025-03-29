Ізраїльські резервісти не хочуть воювати у Секторі Газа: що змусило їх відмовитися

Медичні працівники різних рангів, зокрема лікарі, фельдшери, психіатри і медсестри, підписали листа з відмовою служити з етичних та правових міркувань і назвали продовження конфлікту "за межами будь-якого розуму".

Резервісти заявили, що війна завдає шкоди "цивільному населенню з обох сторін, соціальній структурі Ізраїлю та довгостроковому виживанню країни".

Вони також вважають "захоплення територій і заклик до їх заселення" у смузі порушенням міжнародного права.

Армія Ізраїлю дедалі частіше стикається зі зростанням неявки резервістів на службу. Це відбувається як через втому від багатьох чергувань у резерві за останні 16 місяців, так і через обурення зовнішньою та внутрішньою політикою ультраправого уряду.