Представляли угрозу: Израиль атаковал объекты террористов в Секторе Газа и Ливане
Во второй половине дня 20 марта Армия обороны Израиля демонтировала военную инфраструктуру террористов ХАМАС в Секторе Газа и ударила по объектам движения "Хезболла" на юге Ливана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЦАХАЛ.
Отмечается, что в течение нескольких часов израильские военные демонтировали ряд объектов террористической инфраструктуры во время наземных работ в районе "Шабура" в городе Рафах на границе с Египтом.
Параллельно войска ЦАХАЛа продолжают наземные операции в северной и центральной частях Сектора Газа. Военные сообщили, что в последние месяцы террористы ХАМАС использовали один из объектов на севере анклава. Ранее он служил "турецким" госпиталем, как командно-контрольный центр, откуда боевики руководили и осуществляли террористические нападения на израильские войска и Государство Израиль.
"В ответ войска ЦАХАЛа провели операцию по ликвидации террористической инфраструктуры на этом объекте", - отметили в армии Израиля.
Кроме того, в течение последних нескольких часов ЦАХАЛ продолжала уничтожать террористов и террористическую инфраструктуру на всей территории Сектора Газа.
Удары по "Хезболле"
Недавно израильские военные нанесли удар по военному объекту с подземной террористической инфраструктурой в районе Бекаа в Ливане, а также по военному объекту с ракетными установками на юге страны, где была обнаружена деятельность "Хезболлы".
В ЦАХАЛ отметили, что продолжат действовать с целью устранения любой угрозы Государству Израиль и предотвращения любых попыток террористической организации "Хезболла" восстановить свои силы.
Перемирие и новое обострение в Секторе Газа
С 19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня и обмене заложниками и заключенными между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС. С тех пор состоялись несколько раундов обмена заложниками
Израиль обязался поэтапно вывести войска из большинства районов Сектора Газа, но военные сохранят контроль за буферной зоной с целью защиты своих границ.
В феврале между Израилем и ХАМАС начался второй раунд переговоров о перемирии в регионе. Однако диалог затянулся и это привело к возобновлению активных боевых действий.
В ночь на 18 марта израильтяне масштабно ударили по объектам ХАМАС в Секторе Газа. По последним данным, в результате авиаударов, в анклаве погибли более 200 человек, еще более 1000 получили травмы.
Израильский премьер Беньямин Нетаньяху заявил, что причиной активизации стал отказ террористов дальше освобождать израильских заложников.
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