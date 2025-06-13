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Израильская разведка действовала на опережение: Моссад провел ряд диверсий против иранской ПВО

Фото иллюстративное: атака на Иран (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Израильская разведка провела тайные диверсионные операции против систем ПВО и ракет дальнего действия на территории Ирана. Действия Моссада состоялись одновременно с масштабными авиаударами по десяткам стратегических объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортера Axios Барака Равида в Х, который получил данные от высокопоставленного источника в правительстве Израиля.

Итак, сегодня, 13 июня, в 4:50 утра израильская разведка "Моссад" осуществила серию тайных диверсионных операций на территории Ирана. Эти операции были направлены против иранских систем противовоздушной обороны и ракет дальнего радиуса действия.

На платформе X (бывший Twitter) Равид отметил, что речь идёт о "тайных диверсионных операциях глубоко внутри Ирана", которые координировались с вооружёнными действиями Израиля с воздуха.

Масштабная атака по ядерным объектам Ирана

Израильские ВВС одновременно осуществили удары по десяткам объектов на территории Ирана. Под обстрел попали цели, связанные с ядерной программой, военными складами и командными пунктами.

Сейчас Израиль находится в состоянии повышенной боевой готовности, ожидая потенциальный ответ со стороны Ирана. Израиль объявил чрезвычайное положение после ударов по Ирану.

 

Атака Израиля на Иран

В ночь на 13 июня армия обороны Израиля нанесла удары по территории Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Нация львов", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

Израиль в рамках операции мог ликвидировать командующего армии Ирана Мохаммада Багери. Также могли погибнуть высокопоставленные ученые-ядерщики.

В то же время, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США не участвуют в операции Израиля против Ирана. Также, по словам высокопоставленного чиновника, Вашингтон не оказывал никакой помощи Иерусалиму.

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