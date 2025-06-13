Израильская разведка действовала на опережение: Моссад провел ряд диверсий против иранской ПВО

Итак, сегодня, 13 июня, в 4:50 утра израильская разведка "Моссад" осуществила серию тайных диверсионных операций на территории Ирана. Эти операции были направлены против иранских систем противовоздушной обороны и ракет дальнего радиуса действия.

На платформе X (бывший Twitter) Равид отметил, что речь идёт о "тайных диверсионных операциях глубоко внутри Ирана", которые координировались с вооружёнными действиями Израиля с воздуха.

Масштабная атака по ядерным объектам Ирана

Израильские ВВС одновременно осуществили удары по десяткам объектов на территории Ирана. Под обстрел попали цели, связанные с ядерной программой, военными складами и командными пунктами.

Сейчас Израиль находится в состоянии повышенной боевой готовности, ожидая потенциальный ответ со стороны Ирана. Израиль объявил чрезвычайное положение после ударов по Ирану.