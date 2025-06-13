UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Ізраїльська розвідка діяла на випередження: Моссад провів ряд диверсій проти іранської ППО

Фото ілюстративне: атака на Іран (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Ізраїльська розвідка провела таємні диверсійні операції проти систем ППО та ракет дальньої дії на території Ірану. Дії Моссаду відбулися одночасно з масштабними авіаударами по десятках стратегічних об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортера Axios Барака Равіда в Х, який отримав дані від високопоставленого джерела в уряді Ізраїлю.

Отож, сьогодні, 13 червня, о 4:50 ранку ізраїльська розвідка "Моссад" здійснила серію таємних диверсійних операцій на території Ірану. Ці операції були спрямовані проти іранських систем протиповітряної оборони та ракет далекого радіуса дії.

На платформі X (колишній Twitter) Равід зазначив, що мова йде про "таємні диверсійні операції глибоко всередині Ірану", які координувалися зі збройними діями Ізраїлю з повітря.

Масштабна атака по ядерних об’єктах Ірану

Ізраїльські ВПС одночасно здійснили удари по десятках об’єктів на території Ірану. Під обстріл потрапили цілі, пов’язані з ядерною програмою, військовими складами та командними пунктами.

Наразі Ізраїль перебуває у стані підвищеної бойової готовності, очікуючи потенційну відповідь з боку Ірану. Ізраїль оголосив надзвичайний стан після ударів по Ірану.

Атака Ізраїлю на Іран

В ніч на 13 червня армія оборони Ізраїлю завдала ударів по території Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Нація левів", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Ізраїль в рамках операції міг ліквідувати командувача армії Ірану Мохаммада Багері. Також могли загинути високопоставлені вчені-ядерники.

В той же час, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США не беруть участі в операції Ізраїлю проти Ірану. Також, за словами високопосадовця, Вашингтон не надавав ніякої допомоги Єрусалиму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІранІзраїль