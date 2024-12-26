Глава ВОЗ попал под обстрел аэропорта в Йемене
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус вместе со своей командой попал под обстрел аэропорта в йеменской столице Сане в четверг, 26 декабря.
Как сообщает РБК-Украина, об этом глава ВОЗ написал в соцсети Х.
"Около двух часов назад, когда мы собирались сесть на самолет из Саны, аэропорт подвергся авиабомбардировке. Один из членов экипажа нашего самолета получил ранения", - сообщил Гебрейесус.
По его словам, известно о по меньшей мере двух погибших в аэропорту. Повреждены диспетчерская башня, зал вылета - всего в нескольких метрах от того места, где находилась команда ВОЗ - и взлетно-посадочная полоса.
"Нам нужно будет подождать, пока повреждения аэропорта не будут устранены, прежде чем мы сможем вылететь. Мы с коллегами из ООН и ВОЗ находимся в безопасности. Выражаем искренние соболезнования семьям, чьи близкие погибли во время атаки", - добавил глава ВОЗ.
Напомним, 21 декабря в столице Йемена городе Сана прогремели взрывы. Атака была осуществлена через несколько часов после того, как хуситы ударили в районе Тель-Авива в Израиле.
Позже в Центральном командовании Вооруженных сил США сообщили, что это их войска совершили атаку.
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