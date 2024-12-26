Глава ВОЗ попал под обстрел аэропорта в Йемене

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус вместе со своей командой попал под обстрел аэропорта в йеменской столице Сане в четверг, 26 декабря.

Как сообщает РБК-Украина , об этом глава ВОЗ написал в соцсети Х .

"Около двух часов назад, когда мы собирались сесть на самолет из Саны, аэропорт подвергся авиабомбардировке. Один из членов экипажа нашего самолета получил ранения", - сообщил Гебрейесус.

По его словам, известно о по меньшей мере двух погибших в аэропорту. Повреждены диспетчерская башня, зал вылета - всего в нескольких метрах от того места, где находилась команда ВОЗ - и взлетно-посадочная полоса.

"Нам нужно будет подождать, пока повреждения аэропорта не будут устранены, прежде чем мы сможем вылететь. Мы с коллегами из ООН и ВОЗ находимся в безопасности. Выражаем искренние соболезнования семьям, чьи близкие погибли во время атаки", - добавил глава ВОЗ.