Израильская армия нанесла серьезный удар по ХАМАСу и "Хезболле", - ЦАХАЛ

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля, генерал-лейтенант Герци Га-Леви, провел оценку ситуации в Секторе Газа и доложил о результатах операции против "Хезболлы" на юге Ливана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Начальник Генштаба отметил, что за последние три недели боевых действий в районе Джабалии в Секторе Газа, ЦАХАЛ ликвидировала около 1000 террористов и почти столько же взяла в плен, что нанесло серьезный ущерб группировке ХАМАС.

"Мы поддерживаем наших гражданских и солдат, находящихся в заложниках и готовы бороться с огромной решимостью, а также заплатить любую цену, чтобы вернуть их домой", - сказал он.

Анализируя ситуацию в Ливане, Га-Леви отметил, что военнослужащие 769-й бригады под командованием 91-й дивизии проводят ограниченные, локализованные, целенаправленные наземные рейды на основе точных разведывательных данных в нескольких деревнях на юге страны вблизи границы с Израилем.

По его словам, на сегодняшний день войска ликвидировали около 300 объектов террористической инфраструктуры, уничтожили террористов, обнаружили подземную инфраструктуру, многочисленные склады оружия и боеприпасов, в том числе тактическую боевую технику, разведывательные документы, ракеты "Корнет" и РПГ.

"Кроме того, во время целенаправленного рейда на склад оружия на окраине села на юге Ливана, военные обнаружили готовый к запуску мобильный ракетный комплекс, содержащий 24 ракеты, нацеленные на населенные пункты Галилейской долины. Ракетная установка была спрятана в густом лесу и соединена с гражданским сооружением", - сообщил Га-Леви.

Он добавил, что оружие было конфисковано и доставлено в Израиль.