Блинкен заявил, что ХАМАС отклонил мирное предложение Египта по Сектору Газа

Боевики ХАМАС не согласились на краткосрочное прекращение огня в Секторе Газа и освобождение четырех заложников. Такое предложение для палестинской организации и Израиля ранее было озвучено Египтом.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт американского Госдепа .

Отмечается, что вчера глава внешнеполитического ведомства США провел разговор с министром иностранных дел Египта Бадром Абделатти, в частности для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.

"Госсекретарь подчеркнул важность прекращения войны в Газе, обеспечение освобождения всех заложников, а также увеличение и стабильность доставки гуманитарной помощи", - рассказали в Госдепе Штатов.

Вместе с тем, Блинкен отметил, что ХАМАС "опять отказался освободить даже ограниченное количество заложников, чтобы обеспечить прекращение огня и помощь жителям Газы", добавили в американском ведомстве.

"Он обсудил важность установления пути постконфликтного периода, который обеспечивает управление, безопасность и восстановление", - добавили в Госдепе.

В чем заключалось предложение Египта

Около недели назад стало известно, что Египет выдвинул мирное предложение по Газе, которое должно было начаться с предварительного прекращения огня на 48 часов, в течение которого боевики ХАМАС должны были подготовиться к освобождению четырех израильских заложников. По данным СМИ, террористы должны были отпустить их в течение следующих десяти дней.

Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сисси предложил объявить двухдневное перемирие между ХАМАС и Израилем в конце октября. По его словам, предложение также включает в себя освобождение некоторых палестинских заключенных и доставку гуманитарной помощи в анклав.

Как пишет израильское издание The Times of Israel, четверо заложников должны были подпадать под так называемую гуманитарную категорию - то есть они должны быть либо женщинами, либо пожилыми людьми, либо больными.

При этом арабские дипломаты рассказали израильским СМИ, что Тель-Авив, в свою очередь, должен был освободить около сотни палестинских заключенных.

Кроме того, в течение 12-дневного соглашения Израиль и ХАМАС должны провести переговоры относительно более длительного прекращения огня.

Позиция ХАМАС

Боевики ХАМАС не захотели отступить от предложения, которое было объявлено в начале июля, и которое предусматривает отказ от своего ключевого требования по четкому обязательству израильской стороны окончательно прекратить боевые действия в регионе.

Данное предложение также содержало ряд новых условий и было отклонено израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Он, в свою очередь, добавил свои собственные новые требования к соглашению, включая с теми, по которым Израиль мог сохранить свое военное присутствие на Филадельфийском и Нецаримском коридорах.