В Израиле заявили об ударах по Сирии и уничтожении складов ракет "Хезболла"

Представитель израильской армии сообщил о бомбардировке целей в Сирии военно-воздушными силами этой ночью. Позже он рассказал о пораженных объектах.

"ВВС сумели уничтожить склады оружия и ракет "Хезболлы" в аэропорту Пальмиры в центральной Сирии", - написал он.

Удары Израиля по объектам "Хезболлы"

Ранее сообщалось, что израильские военные активизировали борьбу с боевиками организации "Хезболла", поддерживаемыми Ираном. Такие атаки происходят как в Ливане, так и Сирии.

Так, недавно в Ливане была серия взрывов пейджеров и других электронных устройств, которыми пользовались представители "Хезболлы".

28 сентября израильская армия нанесла массированный удар по территории Ливана, во время которого был ликвидирован лидер "Хезболлы" Хасана Насралла.

А 1 октября израильская армия начала рейд на юг Ливана, при этом целью указывалась ликвидация инфраструктуры "Хезболла". Наземная операция сопровождается авиаударами, в том числе по Бейруту и пригороду.

Военные ЦАХАЛ также вчера нанесли авиаудары по Бейруту, и по данным прессы, целью атаки был преемник Насраллы Хашим Сафи ад-Дин. Пока нет официальной информации, выжил ли он после обстрела.

Добавим, эксперты американского Института изучения войны (ISW) также писали, что в ночь на 3 октября беспилотники Израиля атаковали в Сирии склад боеприпасов в районе российской авиабазы Хмеймим в провинции Латакия.