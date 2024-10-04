В ISW рассказали об атаке Израиля в район авиабазы РФ в Сирии

В ночь со 2 на 3 октября беспилотники Израиля атаковали склад боеприпасов в районе российской авиабазы Хмеймим в провинции Латакия, Сирия. Удары не были направлены непосредственно против этого военного объекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что на обнародованных 3 октября кадрах видны пожар и вторичные детонации ночью, вероятно, возле авиабазы Хмеймим.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека 3 октября заявил, что неизвестные удары с беспилотников уничтожили склад боеприпасов, расположенный неподалеку от авиабазы возле города Джаблех. В Центре утверждали, что удары неизвестных беспилотников совпали с присутствием израильских военных самолетов в этом районе, и что сирийские и российские средства ПВО около 40 минут пытались сбить приближающиеся израильские ракеты.

Связанный с Кремлем известный российский военный блогер отметил, что российские ПВО были активированы. По его словам, иранские и сирийские силы использовали склад боеприпасов, а израильские удары не были направлены непосредственно на российскую авиабазу Хмеймим.

В ISW отметили, что не могут подтвердить субъект, ответственный за удар по Латакии 3 октября.

В Институте также напомнили, что наблюдали за ударом, который был нанесен израильскими силами по грузу оружия возле Джабле 9 июля после того, как иранская партия оружия прибыла в соседний порт Латакии.

"Сирийские источники утверждают, что сирийская ПВО перехватила 17 предположительно израильских ракет возле Джабле и Тартуса (к югу от Латакии), а также сообщают о взрывах возле Тартуса 24 сентября, но причастные к этому субъекты и результат удара остаются неподтвержденными", - говорится в отчете ISW.