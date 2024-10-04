В Бейруте раздались взрывы из-за израильской атаки на нового лидера "Хезболлы", - Axios

Израильская авиация нанесла удар по столице Ливану Бейруту в среду поздно вечером. Целью атаки мог быть вероятный новый главарь организации "Хезболла" Хашим Сафи ад-Дин, заменивший на должности ликвидированного ранее Хасана Насраллу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

По словам трех израильских чиновников в разговоре с американским изданием, авиаудар ЦАХАЛ был целенаправленной атакой против главы исполнительного комитета "Хезболла" ад-Дина.

Он является ведущей фигурой этой парамилитарной исламистской организации и партии и является двоюродным братом Насраллы, о ликвидации которого в результате обстрела Бейрута стало известно 28 сентября.

Израильский чиновник сказал, что Хашим Сафи ад-Дин находился в бункере глубоко под землей во время нынешнего удара. И пока неясно, погиб ли он во время атаки.

Добавим, ливанская пресса пишет, что израильский удар был намного масштабнее, чем тот, в результате которого на прошлой неделе был убит Насралла в Бейруте.

Пока нет точных данных о количестве пострадавших от авиаудара по ливанской столице.

Добавим, в сети опубликовали видео об этом ударе по Бейруту.