ua en ru
Пт, 04 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Бейруте раздались взрывы из-за израильской атаки на нового лидера "Хезболлы", - Axios

Бейрут, Ливан, Пятница 04 октября 2024 02:41
UA EN RU
В Бейруте раздались взрывы из-за израильской атаки на нового лидера "Хезболлы", - Axios Фото: новый главарь "Хезболлы" Хашим Сафи ад-Дин стал целью израильского удара по Бейруту (wikipedia.org)
Автор: Владимир Костырин

Израильская авиация нанесла удар по столице Ливану Бейруту в среду поздно вечером. Целью атаки мог быть вероятный новый главарь организации "Хезболла" Хашим Сафи ад-Дин, заменивший на должности ликвидированного ранее Хасана Насраллу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По словам трех израильских чиновников в разговоре с американским изданием, авиаудар ЦАХАЛ был целенаправленной атакой против главы исполнительного комитета "Хезболла" ад-Дина.

Он является ведущей фигурой этой парамилитарной исламистской организации и партии и является двоюродным братом Насраллы, о ликвидации которого в результате обстрела Бейрута стало известно 28 сентября.

Израильский чиновник сказал, что Хашим Сафи ад-Дин находился в бункере глубоко под землей во время нынешнего удара. И пока неясно, погиб ли он во время атаки.

Добавим, ливанская пресса пишет, что израильский удар был намного масштабнее, чем тот, в результате которого на прошлой неделе был убит Насралла в Бейруте.

Пока нет точных данных о количестве пострадавших от авиаудара по ливанской столице.

Добавим, в сети опубликовали видео об этом ударе по Бейруту.

Ранее сообщалось, что 28 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации Насраллы, который руководил группировкой "Хезболла" в течение 32 лет. Впоследствии организация "Хезболла" подтвердила гибель своего предводителя.

На следующий день арабские СМИ сообщили об избрании в "Хезболле" нового предводителя, которым стал Хашим Сафи ад-Дин.

Также напомним, с 1 октября Израиль начал военную операцию на территории Ливана и назвал целью - уничтожение инфраструктуры "Хезболлы".

Почему Израиль проводит военную операцию в Ливане и какова ее цель, - читайте в нашем отдельном материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Ливан Хезболла Авиаудары
NEWS
В России заявили об атаке на Курскую АЭС. В Украине говорят - фейк
В России заявили об атаке на Курскую АЭС. В Украине говорят - фейк
DAILY
"Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России
Юлия Акимова, Виталий Носач "Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России