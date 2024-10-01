В Израиле заявили, что "долгосрочной оккупации" Ливана не будет, - CNN

В разговоре с американскими журналистами высокопоставленный израильский чиновник заявил, что "никакой долгосрочной оккупации южного Ливана не будет", и Иерусалим не планирует длительное военное присутствие в этой стране.

В публикации CNN говорится, что Иерусалим прилагает усилия, чтобы охарактеризовать наземную операцию в южном Ливане как ограниченную по масштабу.

Вместе с тем израильские официальные лица отказываются раскрыть временные рамки данной операции в Ливане.

Также израильские чиновники не сообщают, как глубоко войска ЦАХАЛ войдут на территорию Ливана.

Операция Израиля в Ливане

Напомним, 30 сентября в Израиле заявили, что силы ЦАХАЛ создали закрытую военную зону на севере страны у границы с Ливаном.

Позже представитель Армии обороны Израиля призвал жителей пригорода Бейрута эвакуироваться, и анонсировал атаки по объектам организации "Хезболла". В ночь на 1 октября стало известно, что израильская авиация нанесла удары по "стратегическим" объектам "Хезболлы" в пригороде ливанской столицы.

Кроме того, в Армии обороны Израиля этой ночью заявили, что войска ЦАХАЛ приступили к наземным рейдам на юге Ливана в рамках операции против "Хезболлы". Указывалось, что сухопутные силы действуют при поддержке авиации и артиллерии, которые наносят удары по военным объектам в этом районе.

Также накануне в Госдепе заявили, что Израиль предупредил Штаты об "ограниченной наземной операции" на территории Ливана.

Добавим, ночью в Ливане рассказали, что по южному пригороду Бейрута были нанесены минимум шесть авиаударов. И из-за обстрелов были разрушены несколько домов.