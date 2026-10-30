В Израиле завершили подсчет голосов, блок Нетаньяху впереди, но без большинства

Больше мест получает партия Нетаньяху "Ликуд" - 27. Дальше идут:

"Яшар" Гади Айзенкота - 21;

"Итого" Нефтяной Беннета - 12;

арабский "Общий список" - 11;

арабская партия "Раам" и левые "Демократы" - по 8;

ультраправа "Оцма Иегудит", ультраортодоксальный "Объединенный иудаизм Торы" и "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана - по 7;

ультраортодоксальная ШАС и "Религиозный сионизм" министра финансов Бецалеля Смотрича - по 6.

Для ШОС это самый плохой результат с 1992 года.

Экзитполы ошиблись

Большинство предвыборных опросов и экзитполы в вечер голосования, 27 октября, предпочитали блок Айзенкота на два-три места. Однако при подсчете вперед вышли и "Ликуд", и весь блок Нетаньяху.

Основную часть голосов в четверг составляли около 430-480 тысяч бюллетеней военных, дипломатов и других избирателей, голосовавших вне своих участков. Их считают отдельно, чтобы убедиться, что человек дважды не проголосовал.

Арабские партии вместе получают 19 мест - рекорд в истории Израиля и почти вдвое больше, чем в нынешнем Кнессете. Их избиратели пришли на участки в рекордном количестве, чтобы отстранить Нетаньяху от власти.

Этих голосов хватило бы оппозиции уверенному большинству. Но все партии блока Айзенкота кроме "Демократов" ранее исключили сотрудничество с арабскими партиями.

Блок Нетаньяху теряет 15 мест по сравнению с нынешним Кнессетом, где он имеет 68. Окончательные официальные результаты будут обнародованы 4 ноября.