RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Графики отключения света Война в Украине

В Израиле завершили подсчет голосов, блок Нетаньяху впереди, но без большинства

01:43 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, чей блок опередил оппозицию на выборах, но не получил большинства (Getty Images)

ЦИК Израиля завершает подсчет голосов: обработано 99,9% бюллетеней. Блок премьера Биньямина Нетаньяху получает 53 места из 120, оппозиционный блок Гади Айзенкота - 48, так что ни у одного нет 61 мандата для большинства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Больше мест получает партия Нетаньяху "Ликуд" - 27. Дальше идут:

  • "Яшар" Гади Айзенкота - 21;
  • "Итого" Нефтяной Беннета - 12;
  • арабский "Общий список" - 11;
  • арабская партия "Раам" и левые "Демократы" - по 8;
  • ультраправа "Оцма Иегудит", ультраортодоксальный "Объединенный иудаизм Торы" и "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана - по 7;
  • ультраортодоксальная ШАС и "Религиозный сионизм" министра финансов Бецалеля Смотрича - по 6.

Для ШОС это самый плохой результат с 1992 года.

Экзитполы ошиблись

Большинство предвыборных опросов и экзитполы в вечер голосования, 27 октября, предпочитали блок Айзенкота на два-три места. Однако при подсчете вперед вышли и "Ликуд", и весь блок Нетаньяху.

Основную часть голосов в четверг составляли около 430-480 тысяч бюллетеней военных, дипломатов и других избирателей, голосовавших вне своих участков. Их считают отдельно, чтобы убедиться, что человек дважды не проголосовал.

Арабские партии вместе получают 19 мест - рекорд в истории Израиля и почти вдвое больше, чем в нынешнем Кнессете. Их избиратели пришли на участки в рекордном количестве, чтобы отстранить Нетаньяху от власти.

Этих голосов хватило бы оппозиции уверенному большинству. Но все партии блока Айзенкота кроме "Демократов" ранее исключили сотрудничество с арабскими партиями.

Блок Нетаньяху теряет 15 мест по сравнению с нынешним Кнессетом, где он имеет 68. Окончательные официальные результаты будут обнародованы 4 ноября.

Для Украины результат выборов имеет значение. Как объясняли РБК-Украина эксперты, израильская оппозиция на словах значительно больше поддерживает Украину, чем коалиция Нетаньяху, и ее победа могла бы дать более активный диалог по противодействию Ирану и обмен опытом в борьбе с дронами.

Кампания прошла в острой атмосфере. В преддверии выборов Нетаньяху опубликовал созданное искусственным интеллектом изображение ядерного взрыва над Тель-Авивом, а президент США Дональд Трампподдержал его кандидатуру.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ИзраильНетаньяхуБлижний восток