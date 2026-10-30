В Израиле завершили подсчет голосов, блок Нетаньяху впереди, но без большинства

ЦИК Израиля завершает подсчет голосов: обработано 99,9% бюллетеней. Блок премьера Биньямина Нетаньяху получает 53 места из 120, оппозиционный блок Гади Айзенкота - 48, так что ни у одного нет 61 мандата для большинства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Больше мест получает партия Нетаньяху "Ликуд" - 27. Дальше идут:
Для ШОС это самый плохой результат с 1992 года.
Экзитполы ошиблись
Большинство предвыборных опросов и экзитполы в вечер голосования, 27 октября, предпочитали блок Айзенкота на два-три места. Однако при подсчете вперед вышли и "Ликуд", и весь блок Нетаньяху.
Основную часть голосов в четверг составляли около 430-480 тысяч бюллетеней военных, дипломатов и других избирателей, голосовавших вне своих участков. Их считают отдельно, чтобы убедиться, что человек дважды не проголосовал.
Арабские партии вместе получают 19 мест - рекорд в истории Израиля и почти вдвое больше, чем в нынешнем Кнессете. Их избиратели пришли на участки в рекордном количестве, чтобы отстранить Нетаньяху от власти.
Этих голосов хватило бы оппозиции уверенному большинству. Но все партии блока Айзенкота кроме "Демократов" ранее исключили сотрудничество с арабскими партиями.
Блок Нетаньяху теряет 15 мест по сравнению с нынешним Кнессетом, где он имеет 68. Окончательные официальные результаты будут обнародованы 4 ноября.
Для Украины результат выборов имеет значение. Как объясняли РБК-Украина эксперты, израильская оппозиция на словах значительно больше поддерживает Украину, чем коалиция Нетаньяху, и ее победа могла бы дать более активный диалог по противодействию Ирану и обмен опытом в борьбе с дронами.
Кампания прошла в острой атмосфере. В преддверии выборов Нетаньяху опубликовал созданное искусственным интеллектом изображение ядерного взрыва над Тель-Авивом, а президент США Дональд Трампподдержал его кандидатуру.