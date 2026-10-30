В Ізраїлі завершили підрахунок голосів, блок Нетаньягу попереду, але без більшості

ЦВК Ізраїлю завершує підрахунок голосів: оброблено 99,9% бюлетенів. Блок прем'єра Біньяміна Нетаньягу отримує 53 місця зі 120, опозиційний блок Гаді Айзенкота - 48, тож жоден не має 61 мандата для більшості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Найбільше місць отримує партія Нетаньягу "Лікуд" - 27. Далі йдуть:
Для ШАС це найгірший результат з 1992 року.
Екзитполи помилилися
Більшість передвиборчих опитувань і екзитполи у вечір голосування, 27 жовтня, віддавали перевагу блоку Айзенкота на два-три місця. Однак під час підрахунку вперед вийшли і "Лікуд", і весь блок Нетаньягу.
Основну частину голосів у четвер становили близько 430-480 тисяч бюлетенів військових, дипломатів та інших виборців, які голосували поза своїми дільницями. Їх рахують окремо, щоб переконатися, що людина не проголосувала двічі.
Арабські партії разом отримують 19 місць - рекорд в історії Ізраїлю і майже вдвічі більше, ніж у нинішньому Кнесеті. Їхні виборці прийшли на дільниці в рекордній кількості, щоб усунути Нетаньягу від влади.
Цих голосів вистачило б опозиції для впевненої більшості. Але всі партії блоку Айзенкота, крім "Демократів", раніше виключили співпрацю з арабськими партіями.
Блок Нетаньягу втрачає 15 місць порівняно з нинішнім Кнесетом, де він має 68. Остаточні офіційні результати оприлюднять 4 листопада.
Для України результат виборів має значення. Як пояснювали РБК-Україна експерти, ізраїльська опозиція на словах значно більше підтримує Україну, ніж коаліція Нетаньягу, і її перемога могла б дати активніший діалог щодо протидії Ірану та обмін досвідом у боротьбі з дронами.
Кампанія пройшла в гострій атмосфері. Напередодні виборів Нетаньягу опублікував створене штучним інтелектом зображення ядерного вибуху над Тель-Авівом, а президент США Дональд Трамп підтримав його кандидатуру.