В Ізраїлі завершили підрахунок голосів, блок Нетаньягу попереду, але без більшості

Найбільше місць отримує партія Нетаньягу "Лікуд" - 27. Далі йдуть:

"Яшар" Гаді Айзенкота - 21;

"Разом" Нафталі Беннета - 12;

арабський "Спільний список" - 11;

арабська партія "Раам" і ліві "Демократи" - по 8;

ультраправа "Оцма Єгудіт", ультраортодоксальний "Об'єднаний іудаїзм Тори" і "Наш дім Ізраїль" Авігдора Лібермана - по 7;

ультраортодоксальна ШАС і "Релігійний сіонізм" міністра фінансів Бецалеля Смотрича - по 6.

Для ШАС це найгірший результат з 1992 року.

Екзитполи помилилися

Більшість передвиборчих опитувань і екзитполи у вечір голосування, 27 жовтня, віддавали перевагу блоку Айзенкота на два-три місця. Однак під час підрахунку вперед вийшли і "Лікуд", і весь блок Нетаньягу.

Основну частину голосів у четвер становили близько 430-480 тисяч бюлетенів військових, дипломатів та інших виборців, які голосували поза своїми дільницями. Їх рахують окремо, щоб переконатися, що людина не проголосувала двічі.

Арабські партії разом отримують 19 місць - рекорд в історії Ізраїлю і майже вдвічі більше, ніж у нинішньому Кнесеті. Їхні виборці прийшли на дільниці в рекордній кількості, щоб усунути Нетаньягу від влади.

Цих голосів вистачило б опозиції для впевненої більшості. Але всі партії блоку Айзенкота, крім "Демократів", раніше виключили співпрацю з арабськими партіями.

Блок Нетаньягу втрачає 15 місць порівняно з нинішнім Кнесетом, де він має 68. Остаточні офіційні результати оприлюднять 4 листопада.