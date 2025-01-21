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В Израиле предложили передать Украине российское оружие, которое захватил ЦАХАЛ

Вторник 21 января 2025 17:55
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В Израиле предложили передать Украине российское оружие, которое захватил ЦАХАЛ Фото: посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук и замминистра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель (facebook.com/UkraineInIsrael)
Автор: Иван Носальский

В Министерстве иностранных дел Израиля предложили передать захваченное ЦАХАЛом оружие российского производства Украине. Украинская сторона рассчитывает на положительное решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Израиле в Facebook.

Как отметили в посольстве, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук провел встречу с заместителем министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель.

"Во время встречи посол поблагодарил собеседницу за озвученное ею предложение передать Украине оружие российского производства, захваченное ЦАХАЛом в Ливане или где-нибудь у врагов Израиля. Эта инициатива является важным шагом в признании общих угроз, с которыми сталкиваются обе страны. Украинская сторона выразила надежду на положительное решение этого вопроса”, - сообщает дипломатическое представительство.

Также стороны обсудили актуальные совместные вызовы для Украины и Израиля, в том числе военное сотрудничество Ирана и России. Посол подчеркнул, что противодействие такой угрозе соответствуют интересам обеих стран.

При этом посол и замглавы МИД Израиля обсуждали вопросы активизации двусторонних контактов на высоком и самом высоком уровне, а также двустороннего сотрудничества в экономической, консульской и гуманитарной сферах.

Израиль захватывал российское оружие

Напомним, 17 октября премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о том, что на базах "Хезболлы" во время обысков израильскими военными было найдено "самое современное" российское оружие.

При этом уже 22 ноября стало известно, что бойцы ЦАХАЛ обнаружили у боевиков "Хезболлы" противотанковый ракетный комплекс российского производства.

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