В Израиле появился "Железный луч": что известно о боевом лазере

Боевой лазер "Железный луч" имеет мощность 100 киловатт.

Во время испытаний он продемонстрировал, как может эффективно перехватывать дроны. Но точные показатели эффективности новой системы не разглашаются.

Новый лазер позиционируют как бюджетную альтернативу традиционным ракетным системам: один перехват стоит менее 5 долларов. Тогда как запуск одной стандартной ракеты обходится в десятки тысяч долларов.

Вместе с тем, новая система имеет ряд ограничений, в частности, неэффективна в условиях облачной погоды.

Ожидается, что в ближайшие месяцы "Железный луч" станет частью многоуровневой системы ПРО, дополнив "Железный купол". Полностью интегрировать его в национальную систему противовоздушной обороны планируется до конца 2025 года.

Отмечается, что объявление о "Железном луче" появилось после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вследствие усиления изоляции Израиль должен стремиться к независимости в сфере безопасности.