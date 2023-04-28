В Израиле сотни тысяч человек вышли на митинг в поддержку судебной реформы
В Израиле около 200 тысяч человек вышли на митинг в поддержку судебной реформы. Собравшиеся скандировали лозунги в поддержку правительства и грядущих изменений в законодательство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Неназванный источник в полиции оценил явку на митинге в Иерусалиме от 150 до 200 тысяч человек, что намного меньше, чем 500 тысяч или миллион человек, на которые рассчитывали организаторы, но существенно больше, чем другие прогнозируемые оценки, основанные на явке на предыдущих митингах.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил сторонников за митинг в Иерусалиме, говоря, что они очень согрели его сердце.
"Я глубоко взволнован удивительной поддержкой национального лагеря, который сегодня вечером массово поднялся в Иерусалиме", - написал Нетаньяху в Twitter.
Ранее мы писали, что сотни тысяч израильтян протестуют против принятия судебной реформы в стране.
Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху под давлением массовых протестов отложил принятие закона о судебной реформе до лета.
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