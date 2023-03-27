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Нетаньяху отложил принятие закона о судебной реформе Израиля до лета

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Понедельник 27 марта 2023 18:34
Нетаньяху отложил принятие закона о судебной реформе Израиля до лета Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился отложить принятие закона о судебной реформе до лета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на JPost.

Министр юстиции Ярив Левин заявил, что он будет уважать решение Нетаньяху заморозить законодательную инициативу по законопроекту правительства об изменении состава Комитета по назначению судей Израиля.

"Как член Ликуда, я уважаю любое решение, которое принимает премьер-министр Нетаньяху в отношении юридических процессов судебной реформы. Это делается из понимания того, что ситуация, в которой каждый делает то, что хочет, может привести к падению правительства и краху Ликуда", - сказал Левин.

Напомним, что с января в Израиле проходят протесты против судебной реформы, предложенной правительством Нетаньяху. Нововведения предполагают значительное ограничение полномочий Верховного суда, что противоречит демократическим принципам.

Однако после того, как Нетаньяху отправил в отставку выступившего против реформы министра обороны, в Израиле начались новые масштабные протесты. Акции сопровождались столкновениями со стражами порядка, а полиция разгоняла участников водометами.

О происходящем в Израиле и к чему все это может привести, - в материале РБК-Украина.

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Израиль Нетаньяху
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