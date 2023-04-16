Сотни тысяч людей вновь вышли на протесты из-за судебной реформы в Израиле

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Time of Israel .

Жители Израиля более трех месяцев устраивают массовые акции протеста из-за судебной реформы в стране, которая включает передачу большинства судейских назначений под контроль правительства и серьезное ограничение надзорных полномочий Высокого суда правосудия.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на фоне митингов "поставил на паузу" проведение судебной реформы в стране, чтобы дать возможность переговорам с оппозицией, многие члены коалиции указали, что реформа снова может быть поднята в течение нескольких недель, если переговоры провалятся.

Вечером 15 апреля израильтяне устроили очередную акцию протеста по всей стране. Организаторы митинга утверждают, что в ней приняли участие 400 тысяч человек.