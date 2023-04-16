Сотни тысяч людей вновь вышли на протесты из-за судебной реформы в Израиле
В Израиле вспыхнула очередная волна протестов из-за планов правительства по реформированию судебной системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Time of Israel.
Жители Израиля более трех месяцев устраивают массовые акции протеста из-за судебной реформы в стране, которая включает передачу большинства судейских назначений под контроль правительства и серьезное ограничение надзорных полномочий Высокого суда правосудия.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на фоне митингов "поставил на паузу" проведение судебной реформы в стране, чтобы дать возможность переговорам с оппозицией, многие члены коалиции указали, что реформа снова может быть поднята в течение нескольких недель, если переговоры провалятся.
Вечером 15 апреля израильтяне устроили очередную акцию протеста по всей стране. Организаторы митинга утверждают, что в ней приняли участие 400 тысяч человек.
Israelis является протест против своих 'crime ministr' Netanyahu to protect their democracy! pic.twitter.com/dY3UKnq5GW— Ashok Swain (@ashoswai) April 15, 2023
Ранее мы писали, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не передавал Украине летальное вооружение.
Напомним, Нетаньяху распорядился начать мобилизацию резервистов в Израиле.
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