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В Израиле оценили готовность армии к возможному нападению Ирана

Израиль, Пятница 12 апреля 2024 20:19
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В Израиле оценили готовность армии к возможному нападению Ирана Фото: израильские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Начальник штаба армии Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Герцы Халеви недавно завершил "всеобъемлющую" оценку готовности военных к возможному нападению Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"ЦАХАЛ хорошо подготовлен к нападению и защите от любой угрозы. Мы на войне и около полугода находимся в состоянии повышенной готовности. ЦАХАЛ продолжает внимательно следить за происходящим в Иране и на разных аренах, постоянно готовясь к борьбе с существующими и потенциальными угрозами в координации с вооруженными силами Соединенных Штатов", - сказал Халев после оценки.

Он отметил, что армия Израиля готова "в любое время и против любого сценария".

После оценки командование представило свою подготовку к нападению и обороне, одновременно ссылаясь на возможные сценарии и корректируя оперативный ответ.

Угроза нападения Ирана на Израиль

1 апреля Израиль нанес ракетный удар по Дамаску в Сирии, в результате чего было разрушено здание консульства Ирана. Во время удара погибли по меньшей мере семь иранцев, среди которых двое генералов.

Тегеран обвинил Тель-Авив в нападении и пообещал "жесткий" ответ.

Израиль, в свою очередь, предупредил Иран о последствиях и заявил о повышенной готовности со стороны ЦАХАЛа.

СМИ отмечают, что Иран намекнул США, что Тегеран будет "контролируемо" атаковать Израиль.

Подробнее о причинах конфликта, иранских угрозах и что пишут об этом мировые СМИ, - в материале РБК-Украина.

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