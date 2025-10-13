RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Израиле хотят номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира

Фото: президент США Дональд Трамп и спикер Кнессета Амир Охана (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Спикер Кнессета Амир Охана пообещал выдвинуть кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в следующем году.

Как передает РБК-Украина, заявление Оханы приводит The Times of Israel.

"Господин президент (Трамп - ред.), вы стоите перед народом Израиля не как очередной американский президент, а как гигант еврейской истории - тот, для кого мы должны оглянуться назад, на два с половиной тысячелетия в туман времени, чтобы найти аналог в лице Кира Великого", - отметил Охана, имея в виду древнего персидского царя, который позволил евреям вернуться из изгнания в Вавилонии и восстановить свой храм в Иерусалиме.

Он добавил, что миру нужны не умиротворители, а лидеры, которые будут смелыми, решительными, сильными и смелыми.  

"Миру нужно больше таких, как Трамп", - считает спикер Кнессета. 

Охана подчеркнул, что Трамп "больше, чем кто-либо другой" заслуживает Нобелевской премии мира.

"Вместе со спикером Майком Джонсоном мы будем призывать лидеров всего мира выдвинуть вашу кандидатуру. Вы закончили восемь конфликтов по всему миру за девять месяцев", - уточнил он. 

Трамп не получил Нобелевскую премию мира

Напомним, в этом году лауреатом Нобелевской премии мира стала венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо.

Мачадо после того, как ей присудили награду, отметила, что она посвящает Нобелевскую премию мира Трампу.

Детальнее о том, почему американский лидер не получил Нобелевскую премию мира, - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильНобелевская премияДональд Трамп