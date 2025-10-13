В Ізраїлі хочуть номінувати Трампа на Нобелівську премію миру

Спікер Кнесету Амір Охана пообіцяв висунути кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру наступного року.
Як передає РБК-Україна, заяву Охани наводить The Times of Israel.
"Пане президенте (Трамп - ред.), ви стоїте перед народом Ізраїлю не як черговий американський президент, а як гігант єврейської історії - той, для кого ми маємо озирнутися назад, на два з половиною тисячоліття в туман часу, щоб знайти аналог в особі Кіра Великого", - зазначив Охана, маючи на увазі стародавнього перського царя, який дозволив євреям повернутися із вигнання у Вавилонії та відновити свій храм у Єрусалимі.
Він додав, що світові потрібні не умиротворителі, а лідери, які будуть сміливими, рішучими, сильними і сміливими.
"Світу потрібно більше таких, як Трамп", - вважає спікер Кнесету.
Охана підкреслив, що Трамп "більше, ніж будь-хто інший" заслуговує на Нобелівську премію миру.
"Разом зі спікером Майком Джонсоном ми закликатимемо лідерів усього світу висунути вашу кандидатуру. Ви закінчили вісім конфліктів по всьому світу за дев'ять місяців", - уточнив він.
Нагадаємо, цього року лауреатом Нобелівської премії миру стала венесуельський опозиційний політик Марія Коріна Мачадо.
Мачадо після того, як їй присудили нагороду, зазначила, що вона присвячує Нобелівську премію миру Трампу.
Детальніше про те, чому американський лідер не отримав Нобелівську премію миру, - в матеріалі РБК-Україна.