Израиль освободил из тюрем 39 несовершеннолетних палестинцев, - NBC

Израиль освободил из тюрем 39 палестинцев в рамках соглашения об обмене заложников с ХАМАСом. Сообщается, что почти все они были несовершеннолетними.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Маджед аль-Ансари
Израиль подписал соглашение с ХАМАСом о временном прекращении огня в Секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Сроки прекращения огня могут продолжаться, если ХАМАС продолжит выполнять договоренности.
13 граждан Израиля и 11 иностранных граждан. Их доставили в больницы по всему Израилю, где они встретятся со своими близкими.
25 ноября Красный Крест принял вторую группу освобожденных заложников ХАМАСа, состоящую из 17 человек, среди которых 4 иностранца.
Детальнее о договоренностях Израиля с ХАМАСом и сколько еще будет продолжаться война - читайте в материале РБК-Украина.
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