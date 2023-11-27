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Израиль освободил из тюрем 39 несовершеннолетних палестинцев, - NBC

Фото: Израиль уволил 39 палестинцев (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Израиль освободил из тюрем 39 палестинцев в рамках соглашения об обмене заложников с ХАМАСом. Сообщается, что почти все они были несовершеннолетними.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Маджед аль-Ансари

Израиль подписал соглашение с ХАМАСом о временном прекращении огня в Секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Сроки прекращения огня могут продолжаться, если ХАМАС продолжит выполнять договоренности.

13 граждан Израиля и 11 иностранных граждан. Их доставили в больницы по всему Израилю, где они встретятся со своими близкими.

25 ноября Красный Крест принял вторую группу освобожденных заложников ХАМАСа, состоящую из 17 человек, среди которых 4 иностранца.

Детальнее о договоренностях Израиля с ХАМАСом и сколько еще будет продолжаться война - читайте в материале РБК-Украина.

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