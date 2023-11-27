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Ізраїль звільнив з в'язниць 39 неповнолітніх палестинців, - NBC

Фото: Ізраїль звільнив 39 палестинців (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Ізраїль звільнив з в'язниць 39 палестинців в рамках угоди про обмін заручників з ХАМАС. Повідомляється, що майже всі вони були неповнолітніми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Маджед аль-Ансарі 

Ізраїль підписав угоду з ХАМАС про тимчасове припинення вогню в Секторі Газа в обмін на звільнення заручників. Строки припинення вогню можуть тривати, якщо ХАМАС продовжить виконувати домовленості.

 13 громадян Ізраїлю та 11 іноземних громадян. Їх доправили до лікарень по всьому Ізраїлю, де вони зустрінуться зі своїми близькими.

25 листопада Червоний Хрест прийняв другу групу звільнених заручників ХАМАСу, що складається з 17 осіб, серед яких 4 іноземці.

Детальніше про домовленості Ізраїлю з ХАМАСом і скільки ще триватиме війна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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