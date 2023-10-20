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Израиль сосредоточил сотни танков и бронемашин на севере от Сектора Газа, - Sky News

Фото: Израиль сосредоточил сотни танков и бронемашин на севере от Сектора Газа (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Израиль перебросил сотни единиц своей военной техники на север от Сектора Газа. Это может свидетельствовать о подготовке к наземной операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Согласно информации издания, сотни танков и бронемашин расположены в 6 километрах от контрольно-пропускного пункта "Эрез" на северной границе Сектора Газа. 

 

Фото: военная техника на границе с Сектором Газа (news.sky.com)

КПП остается закрытым с момента, когда израильским военным удалось вернуть его под свой контроль после вторжения боевиков ХАМАС. 

Фото: КПП "Эрез" на карте (нажмите, чтобы увеличить)

Журналисты подчеркивают, что если Израиль начнет вторжение в Сектор Газа, то это будет самая масштабная операция для страны с момента войны с Ливаном в 2006 году. 

Что предшествовало

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Они убивали и похищали не только военных, а и мирных жителей. Также террористы обстреливали израильские населенные пункты ракетами. 

В ответ Израиль объявил о начале военной операции против боевиков. Солдаты ЦАХАЛа уже заходили на территорию Сектора Газа в рамках рейдов, но они не продвигались вглубь. 

При этом вчера, 19 октября, в СМИ сообщили, что власти Израиля дали "зеленый свет" на ввод войск в Сектор Газа

 

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ХАМАСИзраильПалестинаСектор Газа