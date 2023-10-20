Израиль сосредоточил сотни танков и бронемашин на севере от Сектора Газа, - Sky News

Согласно информации издания, сотни танков и бронемашин расположены в 6 километрах от контрольно-пропускного пункта "Эрез" на северной границе Сектора Газа.

Фото: военная техника на границе с Сектором Газа (news.sky.com)

КПП остается закрытым с момента, когда израильским военным удалось вернуть его под свой контроль после вторжения боевиков ХАМАС.

Фото: КПП "Эрез" на карте (нажмите, чтобы увеличить)

Журналисты подчеркивают, что если Израиль начнет вторжение в Сектор Газа, то это будет самая масштабная операция для страны с момента войны с Ливаном в 2006 году.

Что предшествовало

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Они убивали и похищали не только военных, а и мирных жителей. Также террористы обстреливали израильские населенные пункты ракетами.

В ответ Израиль объявил о начале военной операции против боевиков. Солдаты ЦАХАЛа уже заходили на территорию Сектора Газа в рамках рейдов, но они не продвигались вглубь.

При этом вчера, 19 октября, в СМИ сообщили, что власти Израиля дали "зеленый свет" на ввод войск в Сектор Газа.