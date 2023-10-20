Ізраїль зосередив сотні танків та бронемашин на півночі від Сектору Газа, - Sky News

Ізраїль перекинув сотні одиниць своєї військової техніки на північ від Сектору Газа. Це може свідчити про підготовку до наземної операції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За інформацією видання, сотні танків та бронемашин розташовані за 6 кілометрів від контрольно-пропускного пункту "Ерез" на північному кордоні Сектору Газа.
Фото: військова техніка на кордоні з Сектором Газа (news.sky.com)
КПП залишається закритим з моменту, коли ізраїльським військовим вдалося повернути його під свій контроль після вторгнення бойовиків ХАМАС.
Журналісти наголошують, що якщо Ізраїль розпочне вторгнення до Сектору Газа, то це буде наймасштабніша операція для країни з моменту війни з Ліваном у 2006 році.
Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали не лише військових, а й мирних жителів. Також терористи обстрілювали ізраїльські населені пункти ракетами.
У відповідь Ізраїль оголосив початок військової операції проти бойовиків. Солдати ЦАХАЛу вже заходили на територію Сектору Газа у рамках рейдів, але вони не просувалися вглиб.
При цьому вчора, 19 жовтня, у ЗМІ повідомили, що влада Ізраїлю дала "зелене світло" на введення військ у Сектор Газа.
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