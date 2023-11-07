Израиль снова отказывается от "прекращения огня", пока ХАМАС не освободит заложников

Отвечая на вопрос журналиста, будут ли гуманитарные паузы в войне Израиля с ХАМАС, Нетаньяху заявил, что всеобщего прекращения огня в Газе без освобождения заложников не будет.

"Что касается тактических небольших пауз, час здесь, час там... у нас они были раньше, я предполагаю, что они будут, чтобы заехали гуманитарные грузы. Но я не думаю, что будет общее прекращение огня", - заявил глава израильского правительства.

Он добавил, что прекращение огня помешает усилиям армии обороны Израиля освободить заложников, потому что единственное, что действует на преступников ХАМАС – это военное давление.

Следует отметить, что по данным Иерусалима ХАМАС удерживает в заложниках 241 человека.

Что предшествовало

6 ноября президент США Джо Байден обсудил из Нетаньяху возможность "гуманитарных пауз" в войне между Израилем и ХАМАСом. В Белом доме считают, что такие паузы помогут мирным жителям добраться до более безопасных мест в Газе, обеспечат доставку гуманитарной помощи гражданам, нуждающимся в ней, а также позволят освободить заложников.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США выступают за формирование гуманитарных пауз, но не поддерживают полное прекращение огня, ведь это позволит боевикам ХАМАС остаться на месте и перегруппироваться.

Операция Израиля в секторе Газа

Напомним, в начале октября боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля. Они угоняли и убивали мирных жителей.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию против террористов. Согласно последним данным, сухопутные войска Израиля окружили Газу и усиливают давление на город.